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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje u Beogradu, a jutarnji špic polako jenjava. Na većini saobraćajnica u prestonici ovog jutra nema većih gužvi, iako je na pojedinim deonicama i dalje prisutan pojačan intenzitet saobraćaja.

Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, a ista situacija je i kod kružnog toka i raskrsnice ispred TC Ušće. Centar grada je prohodan, bez značajnijih usporenja.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Kroz Takovsku ulicu i Bulevar despota Stefana vozila prolaze uglavnom neometano, dok se bez većih problema saobraća i preko Trga Slavija, Trga Nikole Pašića, kao i većim delom Bulevara kralja Aleksandra.

Najveće gužve ovog jutra beleže se na Mostu Gazela, kao i na Pančevačkom mostu, iz pravca Pančeva i Borče ka Beogradu.

Na Autokomandi je u pojedinim pravcima prisutan pojačan saobraćaj, ali je situacija znatno povoljnija nego prethodnih dana. Na auto-putu kroz Beograd nema većih zastoja niti dužih zadržavanja.