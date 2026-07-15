KOLONE SE POLAKO RAZILAZE, ALI NE SVUDA: Ovo su dve najopterećenije saobraćajnice u Beogradu ovog jutra (FOTO)
Došli smo do sredine još jedne radne nedelje u Beogradu, a jutarnji špic polako jenjava. Na većini saobraćajnica u prestonici ovog jutra nema većih gužvi, iako je na pojedinim deonicama i dalje prisutan pojačan intenzitet saobraćaja.
Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja, a ista situacija je i kod kružnog toka i raskrsnice ispred TC Ušće. Centar grada je prohodan, bez značajnijih usporenja.
Kroz Takovsku ulicu i Bulevar despota Stefana vozila prolaze uglavnom neometano, dok se bez većih problema saobraća i preko Trga Slavija, Trga Nikole Pašića, kao i većim delom Bulevara kralja Aleksandra.
Najveće gužve ovog jutra beleže se na Mostu Gazela, kao i na Pančevačkom mostu, iz pravca Pančeva i Borče ka Beogradu.
Na Autokomandi je u pojedinim pravcima prisutan pojačan saobraćaj, ali je situacija znatno povoljnija nego prethodnih dana. Na auto-putu kroz Beograd nema većih zastoja niti dužih zadržavanja.
Kurir.rs