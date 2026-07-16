ZVEZDARA, PALILULA, SAVSKI VENAC... Elektrodistribucija objavila spisak isključenja, deo Zemuna bez struje OSAM sati
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 532-536,548-556, Naselje M.MOKRI LUG: BOSANSKA: 1, NARODNOG FRONTA: 14-24A,44,3-5,
Palilula
08:00 - 13:00 DALMATINSKA: 78-80,84-84/, IVANKOVAČKA: 2-4,12,18,1-3,9-13, KNEZA DANILA: 58-60,57, SVETOZARA ĆOROVIĆA: 19-25,
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ALEKSANDRA BAJINA: 3,9,15, BENKOVAČKA: 2-10,1-5, BEOĆANSKA: 20A, BEOČINSKA: 32-40,44-56,41A,45-49,53A,59-67B,75A-75V,79-87, BEŠENOVSKA: 2-16,1-15, BIJELjINSKA: 2-8,1-7, BRANKA PLEŠE: 2-10,14-26,32,1-23, DOBRIĆEVSKA: 2-8,12,22,1,5,9-13, DOBRUNSKA: 4-12, DUŠKA DAMNjANOVIĆA: 2-4, ELEMIRSKA: 2-10,18,22-24,158-158,1-11, GRGETEČKA: 32,36,42-42A,50-56B,64-68A,72-74,78-80,94A-98,27-29,39-45,49-51B,55-55A,59-65E,79-85, JOVANA TEKEKIJE: 2-6,10A,14,18,22,1-17,21, KARAŠKA: 14,1A-5,9-11, KIKINDSKA: 42-48,69-71, KOVILjSKA: 4,1-3,7-11A, LUKE ĆELOVIĆA TREBINjCA: 6, MARKA FOTEZA: 4-8,12-18,1-21, MIHAILA PETROVIĆA: 4-12R,16,66E,84E-86Ž,90-90A,102,136B-138V,7-13,25-27, MILOVANA JAKŠIĆA: 2-8,1,5,9-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 26D-26I,48-56,72,118-120,126,1-15,103-105, MLADENA KARAMANA: 2-6,16,22-24,7,29, MODRIČKA: 2-14,1-11, MOMIRA KORUNOVIĆA: 2-16,20-22,1-5, MORIŠKA: 3-7,11-15, NIKOLjAČKA: 2A-10,16-22,26,30-30A,1-11,21-37, PAPRAĆKA: 4,8-10,3-9A, PAVLA IVIĆA: 22, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,26-30A,34-48D,52,58A-58R,62-68,74-74A,80-84,148,5-7,13A-15,19,25,33-37A,43-45A,53,59,67-75C,79-85,97, PETRA TEKELIJE: 2-4,8-16,20-30,1A-3A,7-21,25-27, RAD.STEVIĆA RASA: 2-6,12,1,5,9-13A,19,27, RADOMIRA ŠAPERA: 2-12,3,7,19, RADOMIRA STEVIĆA RASA: 10-12,11-23, RAJKA ŽIŽIĆA: 2-10,1-9,17, RMANjSKA: 6,1-3,7, ROGATIČKA: 2-12,16,1-15, RUSENIČKA: 8A,12-14A,3-11, SALAŠKA: 2,6,12A, STAN.BELOŽANSKOG: 2-4,1-11, STANISLAVA KRAKOVA: 2-14,18-20,1-7A,11-19, STEVANA TUCOVIĆA: 4, TRŠIĆKA: 2-8,1-3,7, TVRDOŠKA: 2-8,16,1-5,9-11, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, VELIKOHOČKA: 2,6-8,12-16,22,1-15,21-39, VOJINA DJORDJEVIĆA: 4-6,10,1-13, VOZUĆKA: 2,8,12-14,23-31, ZAVALSKA: 2-4,8,1-5,9-11,15, ŽETELAČKA: 10, ŽITNIČKA: 4,8-14,158,1-7, ZLATIČKA: 2-2A,6-14,1-3, ZRENjANINSKI PUT: 150-150T,158-158C, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 24, VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77, Naselje BORČA - Pretok: JOVANA SMILjANIĆA: 3-11, KIKINDSKA: 10-36B,54-58,64-80,84-90X,104-104B,5-7,11-13A,17-17G,27-37,43-51,55,63-63,75,101-101G, MELENAČKA: 6-8,3, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2A-2V,8A-10A,14,20G,30-44A,62-64,68,78-80,84-84V,88-90,98-104V,130A-134B,23-29,33-33A,37-37A,41-45,51-55,63-65B,73-83,87-93, OPOVSKA: 2,6-12,1,7, PANONSKA: 4,8-12,1-15, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ISIDORA PAPA: 8,5, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B, Naselje Krnjača: SAMOŠKA: 2A, ŽETELAČKA: 2-6,1-3,7-9,
Zemun
10:00 - 14:00 LAZARA SAVATIĆA: 6-16, MARIJE BURSAĆ: 2-8,22,26-30b,9A-23, MILANA STEPANOVIĆA MATROZA: 1-9, MILANA UZELCA: 11-23A, MOZEROVA : 8-8,1, SESTARA MILOVANOVIĆ: 2-10,1-7,
09:00 - 17:00 CARA DUŠANA: 90,96-102,108-118,65-65V/2,69-83,87-101, DOBANOVAČKA : 70, DUNAVSKA: 1, SVETOTROJČINA : 2-4,1-15,
08:30 - 15:00 KRANjSKA: 4-8,7-15, SLAVIŠE VAJNERA: 31, VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36-78A,86-90,98-100A,138a,27-31,37-79,85-89,93,97,
Savski venac
09:00 - 11:00 Sarajevska 27.
Lazarevac
08:00 - 14:00 Šopić: Stanislava Sremčevića-Crnog 2-40,1-5,Prote Čede 1-59,2-44a,Prolećnog cveća,Košarska,Avalska,Savska.
Kurir.rs