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Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Zemuna danas će ostati bez vode.

Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", do prekida u snabdevanju doći će zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na teritoriji opštine Zemun.

Vode danas neće biti od 9 do 22 časa, a isključenje će obuhvatiti sledeće ulice:

  • Jovana Brankovića – parna strana od broja 66 i neparna strana od broja 57 do kraja ulice
  • Save Grkinića
  • Vojvode Novaka – od 6. do 13. dela
  • Branislava Barišića doktora
  • Zabran nova – od 4. do 11. dela
  • Novosadska – od okretnice do kraja ulice
  • Katice Opačić

Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.

Kurir.rs

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