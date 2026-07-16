Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
Obrenovac, Arboretum park 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradKOLONE SE POLAKO RAZILAZE, ALI NE SVUDA: Ovo su dve najopterećenije saobraćajnice u Beogradu ovog jutra (FOTO)
jutarnji špic.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Troje povređenih u tri udesa
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradBEZ STRUJE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: Na spisku za radove tri opštine
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradBEZ VODE ČITAV DAN U OVOM DELU BEOGRADA: Spremite zalihe, opsežni radovi u ove 3 opštine
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (3).JPG