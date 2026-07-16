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Bližimo se kraju još jedne radne nedelje, a na ulicama Beograda jutarnji špic polako, ali sigurno jenjava. Sve glavne saobraćajnice ovoga jutra su prohodne, dok su samo na pojedinim deonicama moguća kraća zadržavanja.

Na Brankovom mostu situacija je povoljna, a saobraćaj prati stanje u kružnom toku ispred TC Ušće. Povremeno se formiraju kraće kolone vozila, ali se one razilaze već nakon nekoliko minuta. Slična situacija je i na raskrsnici ispred tržnog centra.

Na Gazeli su gužve osetno manje nego prethodnih dana, a saobraćaj preko mosta protiče bez većih zadržavanja. Ni na Autokomandi nema značajnijih problema. Iako je intenzitet saobraćaja nešto veći nego u ostalim delovima prestonice, dužih čekanja nema.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Širom centra grada saobraćaj se odvija nesmetano. Takovska ulica, Ulica kneza Miloša, Bulevar kralja Aleksandra i kružni tok na Slaviji su prohodni, a bez dužih kolona je i Bulevar despota Stefana.

Na Pančevačkom mostu i dalje je prisutno uobičajeno usporenje na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, odnosno na samom prilazu mostu, ali ni tu kolone nisu toliko duge kao prethodnih dana.

Kako se približava vikend, očekuje se da će se saobraćaj u gradu dodatno rasteretiti, dok će intenzitet na auto-putevima biti pojačan. Zbog toga je Auto-moto savez Srbije (AMSS) apelovao na vozače da se na vreme informišu o stanju na putevima i adekvatno pripreme za put.