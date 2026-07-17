ZVEZDARA, VOŽDOVAC, ZEMUN... Struje danas neće biti u sedam beogradskih opština, Elektrodistribucija objavila detaljan spisak isključenja
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: MILANA SRDOČA: 2-16A,1-5V, ZLATARSKA: 2-8,1-7,
09:00 - 12:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 348-376,297-297,303-319B, VJEKOSLAVA KOVAČA: BB, VUČIĆEV PROLAZ: 10,18-22A,7-9, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 2-4C,3,
Voždovac
08:00 - 14:00 BAČVANSKA: 14-14V/2,
Čukarica
08:30 - 14:00 SOLUNSKIH BORACA: 22-26,19-23A, VENČAČKA: 6,10-12B,1,5-7B, VLADIMIRA DUJIĆA: 2, Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: BB,18-26,36-52,25,41,49-55,61-61A, JABLANIČKA: 135, KOSMAJSKA: 2-4,8-10A,1-1V,5, MARKA KONČARA-BURE: 8, RATKA MITROVIĆA: 126-126A,127-137F/8, SANDžAČKA: 2-8,12-14A,1-11A, ŠAVNIČKA: 26A,32-36E/7,37A-37F,55,
Rakovica
08:30 - 14:00 HAJDUK-VELjK SOKAČE: 2A, HAJDUK-VELjKOVA: 10-28,13,25-45,
Zemun
10:00 - 13:00 GORANA KOVAČIĆA: 2-16,1-19a, KARLA SOPRONA : 20-24,19-45, MARIJE BURSAĆ: 23b-25, VIKENTIJA RAKIĆA : 6,10-10,16,13, VLADIMIRA NIKOLIĆA : 2-14,20-22,1-9,13-21, ZLATIBORSKA: 25A,29A,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: BARIČKA REKA: 4, BUDE DAVIDOVIĆA: 1-5, DUVANIŠTE: 1, OBRENOVAČKI PUT: 0-0,74,126-134A,148-150,230,5,13,37-41,45,49-67,71-73,77-81,85-89,93-115, ŽELEZNIČKA: 2-12B,1-9A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 1300 Kaplara 123-263,204-326, Nate Đokić 63-75,Cara Uroša 1-5a (naselje Stolice).
Kurir.rs