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Letnji festival „Vračar Open Air” otvara se u subotu, 18. jula, od 18 sati na platou ispred Opštine Vračar u Njegoševoj ulici i traje do 8. avgusta, saopšteno je iz ove gradske opštine.

Festival će trajati naredne četiri subote na različitim lokacijama na Vračaru, gde će biti organizovani besplatni programi za celu porodicu.

Kreativnom dečjom radionicom „Kreiraj svoj kačket” otvara se festival, a u nastavku su planirani zanimljivi takmičarski programi za najmlađe, sportske igre, predstave i drugi animirani programi.

Isto veče, od 21 sat, na otvorenom će biti prikazan film „Savršeni dani”. Ulaz za sve sadržaje je besplatan.

Detaljan program festivala može se pogledati na zvaničnom sajtu Opštine Vračar.