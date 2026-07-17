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Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” nastavlja aktivnosti na unapređenju komunalne infrastrukture zamenom starih i dotrajalih kontejnera novim, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Na teritoriji opštine Savski venac u protekle dve sedmice zamenjena su 402 dotrajala kontejnera zapremine 1,1 kubni metar. U ovom periodu, na teritoriji Savskog venca, zamena je realizovana na više lokacija, među kojima su ulice Savska, Sarajevska, Balkanska, Hajduk Veljkov venac, Mihaila Bogićevića, Milovana Milovanovića, Lička, Koče Popovića, Kraljevića Marka, Balkanska, Pop Lukina, Crnogorska, Braće Krsmanović, Milorada Ekmečića, Karađorđeva, Pasterova, Aleksandra Kostića, Vojvode Milenka, Joakima Vujića, Risanska, Durmitorska, Tiršova, Lomina, Admirala Geprata, Birčaninova, Resavska, Višegradska, Kralja Milutina, Deligradska, Miloša Pocerca, Svetozara Markovića, Višegradska, kao i ugao Ulice kraljice Natalije i Jug Bogdanove.

Stari i dotrajali kontejneri zamenjeni su novim, koji će doprineti poboljšanju komunalne usluge. Novi kontejneri zapremine 1,1 kubik poseduju nožnu papučicu za otvaranje poklopca, tako da nakon upotrebe poklopac ostaje zatvoren, što sprečava širenje neprijatnih mirisa i doprinosi urednijem izgledu javnih površina. Kontinuirana zamena starih sudova za odlaganje otpada novim predstavlja jednu od važnih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”, koja ima za cilj poboljšanje kvaliteta komunalne usluge i očuvanje čistoće grada.

Iz „Čistoće” apeluju na građane da savesno odlažu otpad i da u kontejnere nikako ne odlažu žar i nedovoljno ohlađen pepeo, što vrlo često izaziva požare. Ovakvo nesavesno ponašanje dovodi u opasnost život sugrađana, kao i okolne objekte, automobile i rastinje. Takođe, iz ovog preduzeća apeluju na građane da ne izmeštaju sudove za odlaganje otpada i da ih ne ispisuju grafitima.

Na beogradskim ulicama je trenutno više od 30.000 sudova za odlaganje otpada, raspoređenih na 10 opština, koje su u nadležnosti preduzeća. „Čistoća” će zamenu starih sudova i dalje sprovoditi sa ciljem da grad bude čistiji, uredniji, da stanje komunalne opreme prati potrebe građana i savremene standarde, kako ne bi bila narušena estetika prestoničkih ulica.