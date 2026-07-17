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Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u pet saobraćajnih nezgoda koje su se tokom protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je iz Hitne pomoći, prenose agencije.

Motociklista je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 časa u Dečanskoj ulici, u centru Beograda.

Ekipe Hitne pomoći po dolasku na lice mesta zatekle su telo bez znakova života i konstatovale smrt.

U četiri odvojene saobraćajne nezgode povređene su još tri osobe, kojima je ukazana medicinska pomoć.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 107 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, pre svega srčani i astmatičari, kao i onkološki pacijenti.

Kurir.rs

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