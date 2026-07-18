Elektrodistribucija Beograd najavila je planski prekid snabdevanja strujom u ulici Milentija Popovića od 9 do 17 časova.
Beograd
DEO BEOGRADA OSAM SATI BEZ STRUJE: Oglasili se iz Elektrodistribucije, objavljeno gde će doći do isključenja
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Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja električne energije za danas, subotu, 18. jul 2026. godine.
Prema najavi, bez struje će od 9 do 17 časova biti potrošači koji se nalaze na adresi Milentija Popovića BB na Novom Beogradu.
Kurir.rs
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