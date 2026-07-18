Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja električne energije za danas, subotu, 18. jul 2026. godine.

Prema najavi, bez struje će od 9 do 17 časova biti potrošači koji se nalaze na adresi Milentija Popovića BB na Novom Beogradu.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradKRVAVA NOĆ U BEOGRADU: Jedan čovek poginuo, još tri osobe povređene u pet saobraćajnih nesreća, oglasili se iz Hitne pomoći
hitna pomoć
BeogradBESPLATNO U BEOGRADU SVAKE SUBOTE! Sjajna letnja zabava za celu porodicu na Vračaru u Njegoševoj ulici
Screenshot 2026-07-16 120142.jpg
BeogradIZMENE U GSP SAOBRAĆAJU U BORČI 3: Evo kuda će sve do 20. avgusta ići autobusi 85, 95, 95N i 101N i 96
Autobus GSP
BeogradTAKMIČENJE NA JEZERU U BEČMENU: Memorijal Mladen Parun 2026 u skijanju na vodi
shutterstock_229441402.jpg