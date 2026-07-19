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Stanovnike jednog dela Novog Beograda danas očekuje planirano isključenje električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Beograd.

Bez struje će od 9 do 17 časova biti potrošači u Ulici Milentija Popovića bb.

Kako je navedeno, reč je o planiranom prekidu u snabdevanju električnom energijom, a normalizacija snabdevanja očekuje se nakon završetka radova.

Kurir.rs

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