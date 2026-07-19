Saznajte na kojim lokacijama u Beogradu, Koceljevi i Petrovcu na Mlavi možete dobrovoljno dati krv, kao i koje uslove morate da ispunite kako biste postali davalac i pomogli onima kojima je to najpotrebnije
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Koceljeva, Goločelo, Osnovna škola 10-15 časova
- Novi Beograd, Delta City, autobus 14-17 časova
- Petrovac na Mlavi, Dubočka, Dom kulture 9-15 časova
- Čukarica, Ada Mall, autobus 10-13 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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