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Tridesetšestogodišnji muškarac ranjen je jutros oko 5 časova u pucnjavi u Poenkareovoj ulici, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći. Tokom noći se dogodila i saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila lakše povrede. 

Tokom noći zabeleženo je nekoliko slučajeva osoba u alkoholisanom stanju, koje su radi dalje dijagnostike i lečenja prevezene na Odeljenje toksikologije Vojnomedicinske akademije (VMA) na detoksikaciju. 

Ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 116 intervencija, od kojih su 24 bile na javnim mestima.

Česte su bile povrede pri padovima i usled tuča, a najveći broj poziva odnosio se na hronične kardiovaskularne bolesnike, dok su se za pomoć u većem broju javljali i psihijatrijski pacijenti, kao i osobe sa astmatičnim tegobama.

Kurir.rs

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