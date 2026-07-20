Zbog puštanja u funkciju novopoloženog cevovoda, pojedine ulice na Vračaru biće bez vode od 9 do 20 časova, a građanima će na raspolaganju biti auto-cisterne.
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Pojedini delovi Vračara danas, 20. jula, ostaće bez vode zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Bez vode će od 9 do 20 časova biti potrošači u Marulićevoj ulici (od Maksima Gorkog do Vardarske), Grahovskoj (od Šumatovačke do Južnog bulevara), Južnom bulevaru (od Grahovske do Maksima Gorkog), Ulici Maksima Gorkog (od Hadži Melentijeve do Sime Igumanova), kao i u Ulici Sime Igumanova na brojevima 2 i 4.
Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.
Nadležni apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe do završetka planiranih radova.
Kurir.rs
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