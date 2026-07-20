BEZ STRUJE DANAS ŠIROM BEOGRADA: Elektrodistribucija objavila detaljan spisak po opštinama, najviše isključenja u Lazarevcu
Spisak isključenja struje:
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 9-13, RADMILE JOVIĆ: 2, RISTE STEFANOVIĆA: 2-4, 1-5D,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: GALIPOLJSKA: 3B-3V, MILORADA JOVANOVIĆA: 31-33B,
Zemun
08:30 - 11:30 CARA DUŠANA: 266-268v, 205A-209, PREGREVICA: 198,
Surčin
10:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-14, 24, 28-30, 34, 40-48, 62-84, 1-7, 13, 21-31C, 35, 39-41, KOSOVSKA: 42-44, 48-60, 64-76V, 80A-98, 102, 106-116, 120-134, 39-53, 57-73, 79, 83-85, 91-121, MARKA RABA: 16-56, 11-39, 43-53, NIKOLE ZRINJSKOG: 2-6, 10-18, 22, 30, 1-15, 21-23, OBREŠKA: 6-32, 1-43, PREGREVICA 2: 3-9, SELJAČKE BUNE: 10-12, 18-20, 1, 15, 21-23, VOJVOĐANSKA: 288-320, 263-297,
09:00 - 12:00 PUŠKINOVA: 23A-27A, 49A-51A, Naselje SURČIN: IZVORSKA: 12-18, 17-19, 31, STERIJINA: 66,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Stepojevac: Starih boraca 88a-192, 79-123, Vinogradi, Dušana Silnog, Kolubarska, Aleksandra Velikog (od Stočne pijace-prema Konaticama).
11:30 - 14:00 Sokolovo (zaseok Petrovići).
08:00 - 14:00 Vuka Karadžića 29a-113, 30-84, Mome Kapora, Save Kovačevića, Milana Ilića-Čiče, Koste Abraševića, Borislava Pekića, Majora Gavrilovića, Aleksandra Nikolića, Jovana Smiljkovića, Radivoja Koraća, Olje Ivanjicki, Žanke Stokić.
10:00 - 14:00 Ub: Kalenić (zaseok Rainovača, Mlaka).
09:30 - 14:30 Mionica: Popadić-Gornja Toplica deo ulice Vrujačka, Krstvov brdo, Radnička, Krunska, Letnja (zaseok Savići).
09:00 - 14:00 Gornji Miloanovac: Boljkovci (zaseok Ranjci).
Kurir.rs