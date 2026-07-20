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Posle više od tri decenije čekanja nastavljena je izgradnja savremenog Vizitorskog centra "Josif Pančić" u Botaničkoj bašti "Jevremovac" u Beogradu, a plan je da prva faza radova bude završena do kraja ove godine.

Kako kaže profesor Milorad Vujičić, upravnik "Jevremovca" i Instituta za botaniku Biološkog fakulteta, do maja naredne godine planirano je potpuno uređenje zgrade, enterijera i parternog prostora.

"Ovo nije samo završetak jedne zgrade. Završava se priča koja traje više od tri decenije i otvara potpuno novo poglavlje u razvoju Botaničke bašte i Biološkog fakulteta", kazao je Vujičić.

Prema njegovim rečima, Vizitorski centar neće biti namenjen isključivo studentima i nastavnicima Biološkog fakulteta, već će na tom mestu biti organizovane različite edukacije, konferencije i seminare, književne večeri i predstave.

"Imaćemo zatvoreni amfiteatar sa 194 mesta i otvoreni amfiteatar sa oko 120 mesta, tako da će ovaj prostor živeti tokom čitave godine. Posebnu vrednost centra predstavljaće mala galerija, svojevrsni muzej Botaničke bašte, u kojem će posetioci moći da upoznaju njenu bogatu istoriju i razvoj", kazao je profesor.

Jedna od najvažnijih novina biće formiranje prve banke semena u okviru Botaničke bašte, a taj projekt je značajan za očuvanje biljnog sveta Srbije i Balkana.