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Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Vojvođanske ulice u Surčinu (faza 1), na deonici od Ulice Aerodrom Beograd do Niške, u periodu do 30. jula doći će do izmena u funkcionisanju javnog prevoza.

U okviru radova na kolovozu u Vojvođanskoj ulici, na deonici od Ulice Aerodrom Beograd do Hajduk Veljkove, doći će do zauzeća središnjeg dela kolovoza u oba smera, pri čemu će saobraćaj biti omogućen na preostaloj slobodnoj širini kolovoza.

Istovremeno će se izvoditi radovi na kolovozu (leva saobraćajna traka, gledano u smeru ka gradu) i na trotoaru Vojvođanske ulice, na deonici od Ulice Hajduk Veljkove do Niške. Vozila javnog prevoza će se u visini ove poddeonice radova kretati slobodnom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje koje će biti regulisano privremenim semaforima i saobraćajnom signalizacijom.

Usled izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmešta autobusko stajalište „Vikend naselje” (smer ka gradu) u Vojvođanskoj ulici na privremenu lokaciju koja se nalazi oko 65 metara ispred raskrsnice sa Ulicom Petog oktobra, odnosno oko 98 metara ispred redovne pozicije stajališta.

Istovremeno, zbog smanjene protočnosti Vojvođanske ulice tokom ove faze radova, menjaju se trase linija 604 i 605 tako da vozila sa ovih linija u oba smera saobraćaju trasom: Dr Ivana Ribara – Vinogradska – Vojvođanska – Vojvođanska u Surčinu i dalje redovnim trasama, navodi se u saopštenju Sekretarijata za javni prevoz.