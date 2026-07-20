Prema prvim informacijama, vozač je prijavio da je do nezgode došlo nakon što je na vozilu pukla guma.
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KOMBI ZOROM SLETEO S PUTA KA AERODROMU: Zbog samo jedne stvari moglo je da se završi mnogo gore
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Na surčinskom putu, u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", jutros oko 5.45 dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kombi sleteo s kolovoza, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Prema prvim informacijama, vozač je prijavio da je do nezgode došlo nakon što je na vozilu pukla guma.
Za sada nema informacija o eventualno povređenima, niti o drugim okolnostima nezgode.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs/RTS
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