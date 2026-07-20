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Na surčinskom putu, u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla", jutros oko 5.45 dogodila se saobraćajna nezgoda kada je kombi sleteo s kolovoza, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Prema prvim informacijama, vozač je prijavio da je do nezgode došlo nakon što je na vozilu pukla guma.

Za sada nema informacija o eventualno povređenima, niti o drugim okolnostima nezgode.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Kurir.rs/RTS

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