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P0redsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za petak, 24. jul, u 10 sati, 17. sednicu Skupštine grada, koja će se održati u zgradi na Trgu Nikole Pašića broj 6.

Na dnevnom redu je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Beograda, Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2026. godinu, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Pred odbornicima je i Predlog zaključka o prihvatanju teksta Aneksa br. 03 Ugovora br. 4011-22, od 9. januara 2020. godine o projektu izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd „Sava centar”, Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd, kao i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima.

Na dnevnom redu su i Predlog odluke o usvajanju Predloga projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje usluge obezbeđivanja sistema novogodišnje dekoracije na teritoriji grada Beograda kao projekta od javnog interesa, te Predlog odluke o usvajanju Predloga projekta javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednog sistema grada Beograda kao projekta od javnog interesa.