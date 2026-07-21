Zabranjen je saobraćaj Ulicom vojvode Vlahovića vozilima čija težina prelazi 3,5 tona.
izmene u saobraćaju
DO DALJEG UKINUTA LINIJA 26L: Ovo je razlog
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Na osnovu Rešenja Sekretarijata za saobraćaj o tehničkom regulisanju saobraćaja, a prema zahtevu Javnog preduzeća „Putevi Beograda”, zabranjen je saobraćaj Ulicom vojvode Vlahovića vozilima čija težina prelazi 3,5 tona, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Kako se navodi u saopštenju, iz tog razloga je do daljeg ukinuta linija 26L.
Kurir.rs/Beograd.rs
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