Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
od 8 do 20 sati
OVAJ DEO VOŽDOVCA DANAS JE BEZ VODE PUNIH 12 SATI: Spremite zalihe, natočite do vrha!
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 21. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice kneza Bogosava (od Braće Jerković do Bakarske ulice).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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