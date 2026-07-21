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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 21. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice kneza Bogosava (od Braće Jerković do Bakarske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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