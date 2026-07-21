CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE! Uz Vračar, na spisku za isključenja i delovi ovih 5 opština
Spisak isključenja struje danas u Beogradu
Vračar
08:30 - 14:00 BORISLAVA PEKIĆA: 4-6,3-3B, KATANIĆEVA: 2-2,8-10,1-13, MAKENZIJEVA: BB,44-46,60-62, MILEŠEVSKA: 18-18,24-28,23-27, PETROGRADSKA: 14-20A,11-15, POŽAREVAČKA: 10-12,16A, RADOSLAVA GRUJIĆA: 18-20,14-16,22-30,19-25, TOMAŠA JEŽA: 2A,10-12, TOPOLSKA: 21, VOJVODE DRAGOMIRA: 2-12,1,7-9,
Čukarica
09:00 - 12:00 OBRENOVAČKI DRUM: bb,BB,8,12,61,79A-93,99-107, Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,BB,bb,BB,BB,BB,2B-8,24-26,1-15Ž,19-23,31, Naselje OSTRUŽNICA: DOSITEJA OBRADOVIĆA: BB, SAVSKA: BB,1A-1B,7-11B,19, Naselje ŽELEZNIK: STEVANA FILIPOVIĆA: BB,
Zemun
10:00 - 14:00 BATAJNIČKI DRUM: bb,1-1A, CARA DUŠANA: BB,254-256,262-266D,113A,207A, PREGREVICA : 160-190C,181-183V/2 ,187-189,193-195,213-213, Naselje ZEMUN: BATAJNIČKI DRUM 1 DEO: 4A-4B,5, GOVEĐI BROD: 2-2g,8,14,20,3,11,19,23,27-29,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Orašac: ŠEVAR: 16A,
08:30 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: MILOSAVA PAVLOVIĆA: 40-46,50-52,35-47, VOJVODE STEPE: 44-50,9-19, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: BB,16-50,54-58,27-41,45-49,
Sopot
09:00 - 14:00 Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 88D-88Đ,195A-195C, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 2-10,1-9,13-17,21A-27,31,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A,
Lazarevac
08:00 - 11:00 Veliki Crljeni: deo ulice 13 Proleterske,Rudarsko naselje,Patrijarha Pavla,Ranka Niketića,Carice Milice (zaseok Rudnička kolonija).
09:00 - 14:00 LJig: naseljeno mesto Kalanjevci (zaseok Murtovac-planina).
11:30 - 14:00 Vojvode Stepe 63-103a,64-98,Dušana Radovića, 27.Marta,Ribarska,Save Sirogojna,Uzun Mirkova,Sonje Marinković,Janka Jankovića,Uskočka,Sime Šolaje (naselje Đurino polje).
Kurir.rs