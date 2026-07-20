Slušaj vest

Veliki broj građana iskoristio je priliku da obavi ultrazvučni pregled karotida, internistički pregled, proveri nivo šećera u krvi, krvni pritisak, puls i BMI, kao i da dobije stručne savete o očuvanju zdravlja o prevenciji, kontroli i životu sa dijabetesom.

Veliki odziv naših sugrađana još jednom je potvrdio da raste svest o značaju prevencije i redovnih zdravstvenih kontrola, koje omogućavaju rano otkrivanje faktora rizika i bolesti.

1/10 Vidi galeriju Akcija DZ Voždovac, preventivni pregledi u ZS Jajinci Foto: DZ Voždovac

Direktorka Doma zdravlja „Voždovac“, spec. dr Nevenka Veličković,uz učešće na akciji, zahvalila je svim građanima na ukazanom poverenju i zaposlenima koji su svojim stručnim i predanim radom doprineli uspešnoj realizaciji akcije.

Foto: DZ Voždovac

„Drago nam je što su naši sugrađani prepoznali značaj preventivnih pregleda. Prevencija je najbolji način da sačuvamo zdravlje, a Dom zdravlja ‘Voždovac’ nastaviće da organizuje ovakve akcije kako bi zdravstvena zaštita bila još dostupnija svim građanima.“

Kurir.rs