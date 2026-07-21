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Tri osobe lakše su povređene u tri saobraćajne nezgode koje su se protekle noći dogodile u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dežurne ekipe obavile su ukupno 125 intervencija, od kojih je 21 bila na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Posebno su pomoć tražili srčani bolesnici i astmatičari.

Kurir.rs/Beta

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