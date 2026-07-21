Od danas do petka redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo u Beogradu.
Ministarstvo odbrane
REDOVNA ISPITIVANJA U KASARNI ŽARKOVO: Nema opasnosti po ljude i životnu sredinu
Slušaj vest
Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja od danas do petka, 24. jula, u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Iz ministarstva su naveli da se ispitivanja vrše u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe.
Dodali su da nema opasnosti po ljude i životnu sredinu.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši