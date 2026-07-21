Na beogradskim ulicama ovog jutra nema ni gužvi, ni zastoja, saobraćaj se odvija bez problema.
jutarnji špic
LETNJI ŠPIC BEZ GUŽVI! Odmori ispraznili Beograd, saobraćaj teče bez problema (FOTO)
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Godišnji odmori i letnji raspust ispraznili su glavni grad pa su ulice prohodne.
GSP saobraća uobičajeno za radni dan po letnjem redu vožnje.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
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AMSS: Vožnju treba prilagoditi promenljivom vremenu
Vozačima se savetuje da obrate pažnju na moguće povremene pljuskove i da prilagode vožnju promenljivom vremenu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok kamioni čekaju na Batrovcima oko tri sata, a na Horgošu i Šidu oko dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Jutros nema zadržavanja na naplatnim stanicama širom Srbije, naveo je AMSS.
Kurir.rs/Naxi kamere
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