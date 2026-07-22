24 SATA BEZ VODE DANAS U RAKOVICI: Pogledajte da li ste na spisku i spremite zalihe
Kako saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Rakovica, od srede, 22. jula u 8 sati do četvrtka, 23. jula u 8 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama
• Hajduk Veljkovoj,
• 2. septembra,
• 14. oktobra,
• Straževičkoj,
• Brodaraca,
• Ćupričinom potoku,
• Trećepozivačkoj,
• Prvoboračkoj,
• Dimitrija Konjovića,
• Miloša Bogićevića,
• 17. oktobra,
• Kneževačkoj,
• Muminovačkoj,
• Slavka Rodića,
• Željka Šijana,
• Lenke Marinković,
• Humskom putu,
• Maričkoj,
• Janković Stojana,
• Stevana Lukovića,
• Konstantina Babića,
• Pilota Mihaila Petrovića (od Majora Omera Mehića do Starca Milije),
• Starca Milije,
• Dr Milivoja Petrovića i
• Kraljice Jelene.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.
Kurir.rs/Beograd.rs