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Kako saopštavaju iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Rakovica, od srede, 22. jula u 8 sati do četvrtka, 23. jula u 8 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama

• Hajduk Veljkovoj,

• 2. septembra,

• 14. oktobra,

• Straževičkoj,

• Brodaraca,

• Ćupričinom potoku,

• Trećepozivačkoj,

• Prvoboračkoj,

• Dimitrija Konjovića,

• Miloša Bogićevića,

• 17. oktobra,

• Kneževačkoj,

• Muminovačkoj,

• Slavka Rodića,

• Željka Šijana,

• Lenke Marinković,

• Humskom putu,

• Maričkoj,

• Janković Stojana,

• Stevana Lukovića,

• Konstantina Babića,

• Pilota Mihaila Petrovića (od Majora Omera Mehića do Starca Milije),

• Starca Milije,

• Dr Milivoja Petrovića i

• Kraljice Jelene.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb adresi www.bvk.rs.