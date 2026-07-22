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Akciju suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže vršiće grupa ponuđača (SANI EKO VITA, VISAN, EKO DEZ, EKO SAN) u periodu od 21. do 24. jula, saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Akcija počinje u 5 časova i trajaće do 7 časova na prostoru između sledećih ulica: Kneza Miloša, Bulevar Kralja Aleksandra, Cvetkova pijaca, Gospodara Vučića, Vojislava Ilića, Žička, Mileševska, Cara Nikolaja II, Mačvanska, Skerlićeva, Bulevar oslobođenja, blok Hitne pomoći i Kliničkog centra.

Kako će se tretman vrši apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova. Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja delova ulica.

Usluga se vrši preparatom koji je registrovan kod nadležnog Ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca.