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Dva muškaraca teško su povređena u saobraćajnoj nezgodi kod Orlovače u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio sinoć oko 20 časova, a povređeni su prevezeni u Urgentni centar. 

Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 123 puta, od čega 25 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta