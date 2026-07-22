Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Dva muškarca teško povređena u udesu kod Orlovače
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Dva muškaraca teško su povređena u saobraćajnoj nezgodi kod Orlovače u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Udes se dogodio sinoć oko 20 časova, a povređeni su prevezeni u Urgentni centar.
Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 123 puta, od čega 25 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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