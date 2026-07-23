Slušaj vest

Pojedini delovi Rakovice i jutros su bez vode zbog radova na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda, koje izvodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Obustava vodosnabdevanja trajaće danas do oko 8 časova, kada se očekuje normalizacija.

Bez vode su potrošači u ulicama Hajduk Veljkovoj, 2. septembra, 14. oktobra, Straževičkoj, Brodaraca, Ćupričinom potoku, Trećepozivačkoj, Prvoboračkoj, Dimitrija Konjovića, Miloša Bogićevića, 17. oktobra, Kneževačkoj, Muminovačkoj, Slavka Rodića, Željka Šijana, Lenke Marinković, Humskom putu, Maričkoj, Janković Stojana, Stevana Lukovića, Konstantina Babića, Pilota Mihaila Petrovića (od Majora Omera Mehića do Starca Milije), Starca Milije, Dr Milivoja Petrovića i Kraljice Jelene.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apelovali su na građane da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe do završetka radova.

Prema najavi gradskog vodovoda, završetak radova planiran je za danas u 8 časova, nakon čega se očekuje postepena normalizacija vodosnabdevanja u svim navedenim ulicama.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOvo privlači muve u vaš dom kao magnet! Većina ljudi nije ni svesna najveće greške - evo kako da ih se rešite
Muškarac sa muholovkom u ruci u kuhinji
DruštvoDrama Srpkinje u Grčkoj! Baka joj ukrala telefon, a onda usledila filmska potera kroz Atinu - Uroš preko telefona lovio lopova, a onda...
Atina
DruštvoUskoro počinje najstroži Gospojinski post: Veliki praznik ove godine donosi posebno pravilo - Ovo vernici treba da znaju
Freska Velike Gospojine
DruštvoOVO SU "SMRTONOSNE" PANTALONE Postale su uzrok rasečenih arkada i slomljenih zglobova! Žene ih kupuju da bi delovale mršavije, završavaju sa užasnim posledicama
Široke lepršave Zara pantalone koje su na društvenim mrežama dobile nadimak smrtonosne pantalone.jpg