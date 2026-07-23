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Pojedini delovi Rakovice i jutros su bez vode zbog radova na stavljanju u funkciju novopoloženog cevovoda, koje izvodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Obustava vodosnabdevanja trajaće danas do oko 8 časova, kada se očekuje normalizacija.

Bez vode su potrošači u ulicama Hajduk Veljkovoj, 2. septembra, 14. oktobra, Straževičkoj, Brodaraca, Ćupričinom potoku, Trećepozivačkoj, Prvoboračkoj, Dimitrija Konjovića, Miloša Bogićevića, 17. oktobra, Kneževačkoj, Muminovačkoj, Slavka Rodića, Željka Šijana, Lenke Marinković, Humskom putu, Maričkoj, Janković Stojana, Stevana Lukovića, Konstantina Babića, Pilota Mihaila Petrovića (od Majora Omera Mehića do Starca Milije), Starca Milije, Dr Milivoja Petrovića i Kraljice Jelene.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apelovali su na građane da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe do završetka radova.

Prema najavi gradskog vodovoda, završetak radova planiran je za danas u 8 časova, nakon čega se očekuje postepena normalizacija vodosnabdevanja u svim navedenim ulicama.