VRAČAR, PALILULA, ZEMUN... Dug spisak isključenja u Beogradu, evo u kojim ulicama danas neće biti struje
Spisak isključenja struje:
Vračar
09:00 - 15:00 HADžI-RUVIMOVA: 24, LjUBOSTINjSKA: 3-7, NIŠKA: 20-22, POŽAREVAČKA: 5-7,6-8,1-3,9-11, SREDAČKA: 2,6,1-1,5-5, TOMAŠA JEŽA: 3,13-15,
Palilula
08:30 - 14:00 SLANAČKI PUT: 74C-76V,
08:30 - 14:00 NEBOJŠE POPOVIĆA: 2-6,50-58,1B,29-33,37-47, Naselje BORČA: BORČANSKIH ŽRTAVA 1914: 32,38-50,11A,31-45, BRANKA RADIČEVIĆA: 28A-30,34-38,9-19,23, BRATSTVA I JEDINSTVA: 30A-32,36,40-80,84,90,94-102,106,110-112,77-81,87-105A,125,139, DVANAESTOG OKTOBRA: 3, J N A: 2A-2G,3-9, JULIJE DELERE: 2T,1-15, KOMBINATOVA: 28-54,23,27-45,49-51, LOLE RIBARA: 34-40,35-37, MILUT.BORISAVLjEVIĆA: 33,129,155A,163Đ-163E,167,173,183-183G,189A-191,201, MILUTINA BORISAVLjEVIĆA: 135,145,149,155-161,167-173,183B-183V,189A-193,201B,219,223-225,229,241, NEBOJŠE POPOVIĆA: 12-46,9-23,51-57C,61,65, OLIVERA MINIĆA: 4-16,22,28-32,1-3, PRELIVAČKA: 2-6,10-34,38-50A,58-60A,64-108,1-21,25-85V,135H,139,161,197,223, PRIVREDNIKOVIH PITOMACA: 2A-4,12A,18,22-74,1-1B,39-41, RANKA MILjIĆA: 0BB-10,1-17A, RATNIH VOJNIH INVALIDA: 78A, TRG OSLOBOĐENjA: 96-98, USTAVSKA: 11/1,4-8,11-13,17-19, VALjEVSKOG ODREDA: 64-78,86-104,108-114,49-55,59-61, VIZELjSKA: 2,6,3-7, ZANATSKA: 2-14,1-25, ŽARKA ZRENjANINA: 26-48,52,41-55,
Čukarica
08:30 - 14:00 MILOJA ZAKIĆA: 28-36,35,59-61,65, Naselje BEOGRAD: ŽIVANA SARAMANDIĆA: 2-4,1-3, Naselje ŽARKOVO: ARČIBALDA RAJSA: 20-28A,32-36A,40-44A,48-62A,27-31, ARH. GERASIMA ZELIĆA: 2-18,1-5,
09:30 - 14:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: GNjIONSKA: 2-8A,12-14A,20-20A,3-3B, ŽIVOJINA TABAKOVIĆA: 60A-74A,80-90,96-106,110,114-124A,9A-33,
Zemun
10:00 - 14:00 BRAĆE ABAFI: 8-10, ĐORĐA PANTELIĆA : 1-3,7-7, DR NEDELjKA ERCEGOVCA : 32-48,54-56,27k-39, GORANA KOVAČIĆA: 19-33, GRMEČKA: 2-20, INŽENjERA KAPUSA : 2-6,1-15, JOSIPA KULUNDžIĆA : 2,1, KARLA SOPRONA : 2-18,1-15, KORUŠKA: 4-14,3-11A, LAZARA SAVATIĆA: 2-4,1-5, PRVOMAJSKA: 1-5, TEODORA HERCLA: 42-54,31-55, VIKENTIJA RAKIĆA : 2-8,1-11, VLADIMIRA NIKOLIĆA : 6-8,16-18, ZLATIBORSKA: 2-8B,12A,16-32B,36-36,40-54,1-51A,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje VUKIĆEVICA: GORNjI KRAJ: 46,54,68-70,1-1,45,49,53-59,67-69, KOD ŠKOLE: 52,1BB,57A-59A,1111BB, MARKOVIĆ KRAJ: 105, PUT ZA DONjI KRAJ: 51, PUT ZA MARKOVIĆE: 102A-104,283, SELO: 71,
Stari grad
09:00 - 11:00 Zeleni Venac od 4/1 do 4a.
Lazarevac
08:00 - 14:00 Dr.Đorđa Kovačevića 21,23,25,25a,25b,26c, Stefana Nemanje 1-23,2-34, Igmanska.
08:00 - 15:00 Lajkovac: naselje Nepričava (zaseok Jovića brdo,Iva-Agrar).
09:00 - 14:00 Ljig: naseljeno mesto Kalanjevci (zaseok Murkovac-prema planini).
Kurir.rs