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Kod kružnog toka na Ušću, jutros, nešto posle 3 časa, došlo je do saobraćajne nezgode u Novom Beogradu, u kojoj je jedna ženska osoba povređena. Inače, lekari VMA imali su burnu noć, sa puno infarkta i saniranja raznih povreda građana.

Udes se dogodio kod u 3.35 časova, a mlađa ženska osoba prevezena je u Urgentni centar.

Kako otkriva dežurni dr Predrag Krstić sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu za RTS, devojka je tom prilikom zadobila prelom butne kosti i povrede male karlice. U toku je ortopedsko zbrinjavanje.

Prethodnog dana mlađi muškarac pao je sa motora i zadobio povredu slezine, tačnije pucanje slezine. On je operisan i jutros je stabilnih vitalnih funkcija.

Kako doktor ističe, u prethodnih 24 sata bilo je dosta povreda uzrokovanih alatkama, s obzirom da je sezona poljskih radova i radova u dvorištu, ističe dr Krstić.

Takođe, bilo je hirurških operacija.

"Ulazili su i opšti hirurzi, ulazili su i ortopedi, kardiohirurzi. Bilo je dosta intervencija na srcu što se tiče angiosale osoba, intervencija zbog infarkta", otkriva.

U toku noći dogodile su se još tri nesreće u kojima je pet osoba lakše povređeno.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 126 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Blic/RTS

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