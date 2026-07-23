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Kako se bliži kraj još jedne radne nedelje, jutro u Beogradu protiče bez većih saobraćajnih problema. Gužve koje su obeležile početak jutarnjeg špica polako jenjavaju, a na gradskim ulicama trenutno nema ekstremnih zadržavanja.

Najveća usporenja beleže se kod Pančevačkog mosta, odnosno na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, gde je saobraćaj nešto intenzivniji.

U Bulevaru despota Stefana i Takovskoj ulici nema većih zadržavanja, dok su Bulevar kralja Aleksandra i Ulica kneza Miloša potpuno prohodni.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Pritnscreen/Naxi kamere

Na Brankovom mostu povremeno dolazi do kraćih usporenja, ali bez ozbiljnijih zastoja, a slična situacija je i ispred TC Ušće.

Na mostu Gazela intenzitet saobraćaja nešto je veći nego juče, ali se vozila kreću bez većih problema. Povremeno se stvaraju manje gužve i na Autokomandi, ali se one brzo raščišćavaju.

Za sada ni na jednoj saobraćajnici u prestonici nema većih zastoja, pa vozači mogu da očekuju uglavnom nesmetanu vožnju.