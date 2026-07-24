NAJDUŽI SPISAK ISKLJUČENJA NA VOŽDOVCU: Elektrodistribucija objavila gde sve danas u Beogradu neće biti struje - na listi sedam gradskih opština
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 15:00 DOBRAČINA: 29, GOSPODAR-JOVANOVA: 50-56,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BANA MLADENA: 2, BELOKRAJINSKA: 4-16,1-11, DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 46,50-58,29,35-41B, DRAGUTINA MILUTINOVIĆA: 1-3,6-6A,5, KOVAČEVA: 2-8,12-16,20-46,3-13,19,27, KOZARČEVA: 57, MARČANSKA: 2,3,9, MIS IRBIJEVE: 26,36-40,48E-48G,37-37A,45-61, PAJE JOVANOVIĆA: 11,21-23, PETRA ŠKUNDRIĆA: 22,28-32A,21,25-33, RALjSKA: 6-6,10,13-13, SVETOG KLIMENTA: 16-18,28-48,29,37-41,45,49-53,57, UČITELjSKA: 46-52,58,39-51B/1,55-65,
09:00 - 16:00 KAPETANA M.ŽUNjIĆA: 25S,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 98-128,132-144A,148-150,154,158-160A,164-174,178,184-184A,188-188B,194,198-200B,206-226,234-242,246,252-254,258-260A,264A-270A,274,278,282-284,294A-298,316-322,358-368,87-181,185,189-209,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-273, PUT ZA BREST: 2-10,14,1-5,9, PUT ZA GRUJIČIĆE: 48-50,56,72-72A,76A,80A,84A-84E,88,15-17,21-23,39A,79-81,85-87, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,2-4A,8-20,24-28,32-50,70,1,5-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 4-14B,22A-24,30,46,56,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,5,21-23,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI BREG: 6-10,24-28A,34-36,50,13A,17,23,29-37,45-55,61-63,69-75, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A,
Čukarica
08:00 - 12:00 LjUBICE IVOŠEVIĆ-DIMITROV: 12-20A,13-17B, SOLUNSKIH BORACA: 6-20A,28,1-17, VENČAČKA: 9-9,19A, VLADIMIRA DUJIĆA: 8-10,14-20,1-39A, Naselje ŽARKOVO: BITOLjSKA: 2-2B, EMILA ZOLE: 1, JABLANIČKA: 45-51, KOPAONIČKA: 2-8A,3-7, KOSMAJSKA: 12-20,7-13B, SANDžAČKA: 16-22,9A-11, ŠAVNIČKA: 43-51,57,63-65, STOJANA MATIĆA: 2-2A,8-32,1,11A,17-25,
Zemun
10:00 - 13:00 DOBROVOLjAČKA: 16-30,23-31, DRAGANA RAKIĆA: 2B-2D, GORNjOGRADSKA : 50-56,7r,21A-21C,49-59,63-65, SVETOTROJČINA : 33, UGRINOVAČKA: 58-82,47-87A,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 47,65A, RABROVAC: 3,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Bistrica (zaseok kod škole).
09:00 - 14:00 Lajkovac: Dr.Lese Mirkovića,Vićentija Matića.
09:00 - 14:00 Boljkovci (zaseok Ranjci-ka trgovcu).
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