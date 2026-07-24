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Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” nastavlja aktivnosti na unapređenju komunalne infrastrukture zamenom starih i dotrajalih sudova za odlaganje komunalnog otpada, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Na teritoriji gradske opštine Rakovica tokom tekuće sedmice uspešno je zamenjeno 400 dotrajalih komunalnih sudova zapremine 1,1 kubni metar, a do kraja sedmice biće zamenjeno još dve stotine sudova zapremine 3,2 kubika, tzv. „džambo” kontejnera. Na ovaj način građanima su obezbeđeni novi, funkcionalniji i bezbedniji sudovi za lakše, brže i efikasnije odlaganje otpada.

U ovom periodu na teritoriji GO Rakovica zamena je realizovana na više lokacija, među kojima su: Ulica pilota Mihaila Petrovića, Vareška ulica, Ulica patrijarha Joanikija, Vidikovački venac, Miška Kranjca.

Stari i dotrajali kontejneri zamenjeni su potpuno novim i, što je najvažnije, potpuno funkcionalnim, koji će doprineti poboljšanju komunalne usluge odlaganja otpada i pozitivno uticati na izgled beogradskih ulica.

Novi kontejneri zapremine 1,1 kubik poseduju nožnu papučicu za otvaranje poklopca, čime se izbegava direktni kontakt korisnika sa komunalnim sudom i dodatno unapređuju higijenski uslovi. Nakon upotrebe, poklopac ostaje zatvoren, što sprečava širenje neprijatnih mirisa i doprinosi urednijem izgledu javnih površina.

„Džambo” kontejneri zapremine 3,2 kubika zauzimaju manji deo javne površine, a zaprimaju veće količine otpada. Ovi kontejneri se takođe otvaraju pomoću nožne papuče, što sugrađanima znatno olakšava upotrebu. Poklopci ovih kontejnera su takođe uvek zatvoreni, te životinje lutalice i ptice ne mogu osipati otpad van kontejnera. Pored unapređenja komunalnih efekata, prednost „džambo” kontejnera ogleda se i u tome što nemaju točkiće pa je njihovo pomeranje i izmeštanje, izuzev kamionima „Gradske čistoće”, gotovo onemogućeno. Nesavesnim izmeštanjem kontejnera se učesnici u saobraćaju dovode u opasnost, a nova tehnologija odlaganja otpada u „džambo” kontejnere rešava ovaj problem.

Kontinuirana zamena starih sudova za odlaganje otpada predstavlja jednu od važnih aktivnosti JKP-a „Gradska čistoća” radi poboljšanja kvaliteta komunalne usluge i očuvanja čistoće grada. Savremeni kontejneri omogućavaju lakše i efikasnije odlaganje otpada, a njihova funkcionalnost doprinosi većoj bezbednosti i udobnosti svih korisnika.

Iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da savesno odlažu otpad, da ga ne ostavljaju pored kontejnera ili na zelene i druge javne površine, kao i da u kontejnere nikako ne odlažu žar i nedovoljno ohlađen pepeo, što vrlo često izaziva požare, te potpuno uništavanje kontejnera. Ovakvo nesavesno ponašanje dovodi u opasnost život sugrađana, kao i okolne objekte, automobile i rastinje. Takođe, apeluje se na sugrađane da ne izmeštaju sudove za odlaganje otpada i da ih ne ispisuju grafitima, jer će samo zajedničkom brigom ovi komunalni sudovi, koji su imovina svih Beograđana, duže ostati u funkciji.

Na beogradskim ulicama trenutno je preko 30.000 sudova za odlaganje komunalnog otpada, raspoređenih na teritoriji deset gradskih opština koje su u nadležnosti preduzeća. Preduzeće će zamenu starih i dotrajalih sudova za odlaganje komunalnog otpada sprovoditi i u budućnosti na teritoriji svih beogradskih opština, sa ciljem da glavni grad bude čistiji, uredniji, ali i da stanje komunalne opreme prati potrebe građana i savremene standarde, kao i da se ne narušava estetika prestoničkih ulica, naglašavaju iz ovog gradskog preduzeća.