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Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavila je rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih svinja na teritoriji grada Beograda, opština Obrenovac i Palilula.

U skladu sa aktuelnom situacijom u regionu i opasnosti od širenja ove zarazne bolesti, a na osnovu ovih rešenja, preduzimaju se odgovarajuće mere koje se, između ostalog, odnose na eutanaziju svinja koju vrše stručna lica, kao i na neškodljivo uklanjanje leševa zakopavanjem na propisan način.

U skladu sa rešenjima, potrebno je angažovanje lokalne samouprave u smislu stavljanja na raspolaganje mehanizacije za kopanje jame za neškodljivo uklanjanje leševa ubijenih svinja na gazdinstvu gde je potvrđena afrička kuga svinja, ili na površini koju opština odredi.

Mere se odnose i na čišćenje i dezinfekciju objekata, vozila, alata, odeće i obuće koji dolaze u kontakt sa zaraženim životinjama, uz obavezu da se svaka pojava bolesti ili uginuće životinja prijavi nadležnoj veterinarskoj inspekciji. U okviru mera strogo je zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi, kao i rad stočnih pijaca.