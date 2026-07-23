Slušaj vest

Dom zdravlja "Voždovac" nastavlja sa organizovanjem akcija preventivnih pregleda, potvrđujući svoju posvećenost očuvanju i unapređenju zdravlja građana kroz dostupnu i kvalitetnu preventivnu zdravstvenu zaštitu.

Akcija DZ Voždovac, preventivni pregledi u ZS Jajinci  Foto: DZ Voždovac

U subotu, 25. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 13 časova, u Zdravstvenoj stanici Jajinci, Bulevar JNA 86A, građani će moći da bez zakazivanja obave:

  • ultrazvučni pregled abdomena,
  • ultrazvučni pregled štitne žlezde,
  • dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija,
  • merenje krvnog pritiska i pulsa,
  • određivanje indeksa telesne mase (BMI),
  • savetovanje o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama i očuvanju zdravlja.

Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, pravovremeno započinjanje lečenja i očuvanje kvaliteta života.

Besplatni preventivni pregledi srca Foto: UKC Niš

Dom zdravlja "Voždovac" poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, jer je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje.

Brinite o svom zdravlju na vreme - preventivni pregled danas znači sigurnije sutra, poručuju u saopštenju iz DZ "Voždovac".

Ne propustiteBeogradUSPEŠNA AKCIJA DOMA ZDRAVLJA VOŽDOVAC: Veliki odziv građana na preventivne preglede u Zdravstvenoj stanici Jajinci (FOTO)
besplatni pregledi preventivni pregledi DZ Voždovac (9).jpeg
DruštvoPoziv mladim lekarima u Nišu da se priključe preventivnim pregledima! Dr Lazarević: Ovo je misija spasavanja života FOTO
preventivni pregledi u Nišu
VestiBesplatni preventivni pregledi na Voždovcu: U subotu i ultrazvuk karotida bez zakazivanja
muškarac na ultrazvuku karotida
VestiMobilni mamografi od 9. jula u Topoli i Batočini: Besplatni pregledi za žene od 45 do 69 godina
Radiolog priprema ženu za pregled mamografijom

02:49
Simptomi karcinoma bubrega su prisutni u svega 10% pacijenata! Dr Džambić upozorava da su preventivni pregledi ključ! Izvor: Kurir televizija