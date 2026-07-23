Besplatno i bez zakazivanja! U subotu na Voždovcu preventivni pregledi, evo šta sve građani mogu da provere
Dom zdravlja "Voždovac" nastavlja sa organizovanjem akcija preventivnih pregleda, potvrđujući svoju posvećenost očuvanju i unapređenju zdravlja građana kroz dostupnu i kvalitetnu preventivnu zdravstvenu zaštitu.
U subotu, 25. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 13 časova, u Zdravstvenoj stanici Jajinci, Bulevar JNA 86A, građani će moći da bez zakazivanja obave:
- ultrazvučni pregled abdomena,
- ultrazvučni pregled štitne žlezde,
- dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija,
- merenje krvnog pritiska i pulsa,
- određivanje indeksa telesne mase (BMI),
- savetovanje o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama i očuvanju zdravlja.
Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, pravovremeno započinjanje lečenja i očuvanje kvaliteta života.
Dom zdravlja "Voždovac" poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, jer je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje.
Brinite o svom zdravlju na vreme - preventivni pregled danas znači sigurnije sutra, poručuju u saopštenju iz DZ "Voždovac".