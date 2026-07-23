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Dom zdravlja "Voždovac" nastavlja sa organizovanjem akcija preventivnih pregleda, potvrđujući svoju posvećenost očuvanju i unapređenju zdravlja građana kroz dostupnu i kvalitetnu preventivnu zdravstvenu zaštitu.

1/10 Vidi galeriju Akcija DZ Voždovac, preventivni pregledi u ZS Jajinci Foto: DZ Voždovac

U subotu, 25. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 13 časova, u Zdravstvenoj stanici Jajinci, Bulevar JNA 86A, građani će moći da bez zakazivanja obave:

ultrazvučni pregled abdomena,

ultrazvučni pregled štitne žlezde,

dermoskopski pregled mladeža i pigmentnih lezija,

merenje krvnog pritiska i pulsa,

određivanje indeksa telesne mase (BMI),

savetovanje o pravilnoj ishrani, zdravim životnim navikama i očuvanju zdravlja.

Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj jer omogućavaju rano otkrivanje bolesti, pravovremeno započinjanje lečenja i očuvanje kvaliteta života.

1/7 Vidi galeriju Besplatni preventivni pregledi srca Foto: UKC Niš

Dom zdravlja "Voždovac" poziva sve zainteresovane građane da iskoriste ovu priliku i provere svoje zdravstveno stanje, jer je prevencija najbolji način da sačuvamo zdravlje.

Brinite o svom zdravlju na vreme - preventivni pregled danas znači sigurnije sutra, poručuju u saopštenju iz DZ "Voždovac".