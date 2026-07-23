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Rok za završetak Novog srpskog mosta u Beogradu biće pomeren, najavio je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, objašnjavajući da su radovi bili obustavljeni oko dva meseca nakon pada krana na gradilištu, kada je poginuo jedan radnik.

Šapić je na konferenciji za novinare rekao da se još ne zna za koliko će rok biti produžen, ali da očekuje da pomeranje neće biti veliko.

- Mnogi delovi za most stigli su iz Kine, pa su tu montirani. Kran koji je pao je oštetio luk i zbog toga će verovatno termin završetka mosta biti pomeren. Ne znam u ovom momentu kada, zato što se pokušava da se nađe rešenje da se ne naručuje novi deo iz Kine, već da se sanira ovde kod nas. U zavisnosti od toga ćemo znati koliko će biti pomeren termin završetka mosta, koji je trebalo da bude na proleće 2027. godine, ali ja se nadam da neće mnogo - rekao je gradonačelnik Beograda.

Šapić je naveo da radovi na propratnim saobraćajnicama u blizini mosta teku planiranom dinamikom i da se pomeranje rokova odnosi isključivo na sam most.

Govoreći o tunelu koji će spajati Dunavsku i Savsku padinu, odnosno "Mali metro", od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, Šapić je rekao da deo kod policijske stanice u Bulevaru despota Stefana još nije zatvoren.

- Taj deo će biti zatvoren samo dok se budu radile te instalacije. Onog momenta kad krene da se kopa tunel, tada će već da bude prohodna jedna traka - rekao je Šapić.

Foto: YouTube/Grad Beograd

Pored radova na Novom srpskom mostu i budućem tunelu koji će povezati Dunavsku i Savsku padinu, gradonačelnik Šapić najavio je i veliki saobraćajni projekat na Novom Beogradu i u Zemunu. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice planirana je izgradnja osam kružnih tokova, koji bi trebalo da rasterete jednu od najopterećenijih saobraćajnica u ovom delu grada. Šapić je naveo da je reč o stvaranju svojevrsnog unutrašnjeg magistralnog prstena koji će povezati više delova grada i omogućiti brže kretanje između Novog Beograda, Zemuna, Surčina i aerodroma.

- Kada pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide dalje ka Veletržnici, onda se dolazi na raskrsnicu Marka Čelebonovića. Iza Marka Čelebonovića se pravi, odnosno produžava se saobraćajnica koja ide s druge strane groblja, i dolazi do Surčinske, i dole se spušta na Vojvođansku ulicu. Plan nam je da tu napravimo osam kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena - rekao je Šapić na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, radovi na pojedinim delovima tog pravca već su u toku, a početak izgradnje kružnih tokova očekuje se tokom jeseni.

Foto: Video plus

On je istakao da je saobraćajni problem na Autokomandi, jedan od najkompleksnijih u gradu i da je njegovo rešavanje krenulo stanicom "Jug".

- Krenuli smo da ih rešavamo sa stanicom Jug, da rasterećujemo dolazak na sam kružni tok u pravcu Voždovca - dodao je Šapić.

Kako je naveo, izgradiće se i jedna saobraćajnica koja će javni prevoz da usmerava, kako kaže, dole na auto-put.

- Dole će biti takođe proširenje autobuske stanice na autoputu za još jednu traku niže, koju smo radili širom grada. Tako da, ovo očekujemo da u toku leta, to jest jeseni, prođe sve tehničke procedure i verovatno u toku jeseni i zime da krenemo sa radovima - dodao je Šapić.