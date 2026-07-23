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Skulptura na kružnom toku na Terazijama koštala je oko 100.000 evra, ali Grad Beograd nije ništa platio, to je bila donacija, rekao je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, na današnjoj redovnoj pres konferenciji.

Upitan o ceni "novog spomenika" na Terazijama" i čija je to bila ideja, Aleksandar Šapić je napomenuo da to nije spomenik, već skulptura.

- Spomenik je nešto drugo. Ovo je skulptura. Da biste postavili spomenik, to mora da prođe kroz posebnu komisiju, pa Skupština grada treba to da odobri, pa se onda bira rešenje, i tako dalje. Ovo je, da tako kažemo, jedna vrsta skulpture - rekao je Šapić na konferenciji i dodao da je autor Projektni biro grada Beograda i različite arhitekte koje tu rade, a cena je negde oko 100.000 evra:

Foto: Video plus

- Nije Grad Beograd finansirao to. DPC kompanija, koja ima javno-privatno partnerstvo sa Gradom je htela da napravi donaciju, a mi smo tada tražili šta da stavimo na kružni tok na Terazijama i tada nam se rodila ideja da tu bude neka vrsta skulpture i oni su je napravili - objasnio je Šapić i dodao da postoji ugovor o donaciji, kao i da ova firma prvobitno nije htela da izlazi u javnost sa tim, ali sada kada se postavlja pitanje, kaže, morao je da kaže i nada se oni neće ljutiti.

Naglasio je i da je "obično kružni tok daleko prepoznatljiviji kada postavite nešto u sredinu".

- I tad se nama rodila ideja da tu ipak imamo neku vrstu skulpture. Predložili smo njima da to urade, oni su rekli da su saglasni. Grad Beograd je, odnosno naš Biro je pratio izvođenje radova, oni su odabrali livnicu, ne znam koju i radili su po našim idejama. Tako da smo odlučili mi u gradu, na kraju krajeva, odlučio sam ja. Smatrali smo da je ta vrsta skulpture tu adekvatna, lepa, da se uklopila, i mi smo odlučili da je postavimo.

Foto: Stefan Stojanović MONDO