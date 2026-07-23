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Na društvenim mrežama pojavio se snimak neobičnog prizora sa Ade Ciganlije koji je privukao veliku pažnju javnosti. Naime, na njemu se vidi životinja koja pliva u plićaku, a mnogi su odmah počeli da nagađaju o kojoj vrsti je reč.

Snimak je pokrenuo brojne komentare, a dok su pojedini korisnici navodili da bi mogla da bude vidra, većina smatra da je reč o nutriji.

"Vidra ide samo u čistu, nezagađenu vodu, što je dobar znak za Adu, inače je bezopasna“, napisao je jedan korisnik u komentaru.

Ipak, mnogi su se složili da životinja najverovatnije pripada vrsti nutrija - glodara koji se često može videti u blizini vodenih površina.

Nutrije uglavnom nisu opasne za ljude i izbegavaju kontakt sa njima, ali zbog načina života mogu da utiču na prirodnu sredinu. Njihovo prisustvo može dovesti do oštećenja obala i promene biljnog sveta u vodenim ekosistemima.

Snimak je izazvao veliku pažnju među Beograđanima, a korisnici društvenih mreža nastavili su da raspravljaju o tome šta je zapravo zabeleženo u vodi jednog od najpoznatijih prestoničkih kupališta.

Podsetimo, ranije ovog meseca na Adi Ciganliji snimljene su i slatkovodne meduze, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama. Stručnjaci su tada objasnili da je reč o bezopasnim hidromeduzama koje se pojavljuju u toplim i čistim vodama. Sve  o tome pročitajte klikom ovde.

Kurir.rs

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