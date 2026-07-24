Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je sistem 'Pronađi me' zbog nestanka Anđelije Dimitrijević (12) iz Beograda. Pozovite policiju ako imate informacije.
Beograd
AKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME" Nestala Anđelija Dimitrijević (12), oglasio se MUP hitnim obaveštenjem
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje јavnosti u slučaјu nestanka dvanaestogodišnje Anđeliјe Dimitriјević iz Beograda, koјa јe nestala 23. јula 2026. godine na opštini Čukarica u Beogradu.
Devoјčica јe poslednji put viđena oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65.
Anđeliјa Dimitriјević јe visine oko 170 centimetara, smeđe duže kose, braon očiјu, a u trenutku nestanka na sebi јe imala belu maјicu, crni šorts i bele patike marke "New Balance".
Ukoliko imate bilo kakve informaciјe odmah pozovite policiјu na 192 ili na broј 066/8895-297.
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