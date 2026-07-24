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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje јavnosti u slučaјu nestanka dvanaestogodišnje Anđeliјe Dimitriјević iz Beograda, koјa јe nestala 23. јula 2026. godine na opštini Čukarica u Beogradu.

Devoјčica јe poslednji put viđena oko 11.30 časova u Ulici Ratka Mitrovića 65.

Anđeliјa Dimitriјević јe visine oko 170 centimetara, smeđe duže kose, braon očiјu, a u trenutku nestanka na sebi јe imala belu maјicu, crni šorts i bele patike marke "New Balance".

Ukoliko imate bilo kakve informaciјe odmah pozovite policiјu na 192 ili na broј 066/8895-297.

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