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Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 105 intervencija, od kojih je 19 obavljeno na javnim mestima.

Kako navode iz ove službe, za lekarsku pomoć najčešće su se javljali građani zbog povišenog krvnog pritiska.

Kurir.rs

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