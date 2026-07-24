Tokom noći Hitna pomoć intervenisala je 105 puta u Beogradu, a dve osobe zadobile su lakše povrede u saobraćajnim nezgodama.
Beograd
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Dve saobraćajne nezgode, povređene dve osobe - Hitna pomoć intervenisala 105 puta, građani se najviše žalili na jednu stvar
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Dve osobe zadobile su lakše povrede u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, saopšteno je iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 105 intervencija, od kojih je 19 obavljeno na javnim mestima.
Kako navode iz ove službe, za lekarsku pomoć najčešće su se javljali građani zbog povišenog krvnog pritiska.
Kurir.rs
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