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Novi Beograd

08:00 - 14:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 128-128, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 19-23, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA: 109-115, MILUTINA MILANKOVIĆA: 120-120G,

Zemun

05:30 - 19:30 BATAJNIČKI DRUM: bb, 3-3,

Obrenovac

09:00 - 17:00 Naselje Orašac: ŠEVAR: 16A,

Surčin

09:00 - 16:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 378m-378v, 375o, Naselje SURČIN: CARA DUŠANA: 56, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22, 1-3, 7-9, SREMSKIH PARTIZANA: 139, TAŠKA NAČIĆA: 4, 8, 1-5, VOJVOĐANSKA: 370m, 376-380i, 384č-384z, 373-375s

Kurir.rs

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