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Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda najavio je u petak akciju suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže, koja će biti sprovedena od 28. do 31. jula.

Akciju će obaviti grupa ponuđača - Sani eko vita, Visan, Eko dez i Eko san, preneo je Beoinfo.

Akcija će početi u 5.00 časova i trajaće do 7.00 časova na prostoru između ulica Pop Lukine, Kneza Sime Markovića, Pariske, Pjarona de Mondezira, Cara Dušana, Venizelosove, Vojvode Dobrnjca, Takovske, Kneza Miloša, Nemanjine, Banatske i Gavrila Principa.

Pošto će tretman biti obavljen aplikovanjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove, moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova. Tokom izvođenja akcije može doći i do kratkotrajnog zatvaranja delova ulica.

Usluga će biti izvršena preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/FoNet

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