Saobraćajna nezgoda dogodila se na Brankovom mostu kada se automobil prevrnuo, a vozila prolaze usporeno jednom trakom.
Beograd
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA BRANKOVOM MOSTU! Auto se prevrnuo u smeru ka gradu, vozila prolaze jednom trakom - pogledajte jeziv prizor s mesta nesreće (FOTO)
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Na Brankovom mostu u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda kada se automobil prevrnuo u smeru ka gradu.
Kako saznajemo, saobraćaj se odvija usporeno, a vozila se propuštaju kroz dve saobraćajne trake.
Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih, kao ni o uzroku nezgode.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje zbog usporenog prolaska na ovoj deonici.
Kurir.rs
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