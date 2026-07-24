Beograd
HOROR U BOLJEVCIMA: Dobermani izujedali ženu
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U beogradskom naselju Boljevci dogodio se težak incident kada su psi napali i izujedali ženu. Napad se odigrao u Ulici Mira, u blizini kućnog broja 180, a nesrećna žena je tom prilikom zadobila višestruke ujedne rane po telu.
Sumnja se da su ženu napali psi rase doberman.
Povređenoj ženi se ukazuje neophodna medicinska pomoć, dok se očekuje izlazak nadležnih službi na teren kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja i proverilo da li su u pitanju vlasnički psi.
Kurir.rs/Telegraf
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