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U naselju Boljevci večeras se dogodila prava drama kada su dva psa rase "doberman" napala sedamnaestogodišnju devojku i nanela joj teške ujedne rane.

Kako se saznaje, incident se odigrao oko 21 čas u dvorištu jedne kuće u Ulici mira. Psi, koji su u vlasništvu J. G. (46), iz nepoznatih razloga su skočili na tinejdžerku i počeli da je ujedaju u predelu gluteusa i nogu.

Vidivši jeziv prizor, vlasnik pasa J. G. odmah je skočio kako bi odbranio devojčicu i otrgao razbesnele životinje od nje. U toj lavovskoj borbi i sam je zadobio za sada neutvrđene povrede.

Hitna reakcija i hospitalizacija

Devojčica je kolima Hitne pomoći odmah transportovana u bolnicu, gde su joj konstatovane ujedne rane i pružena neophodna medicinska pomoć.

S druge strane, povređeni vlasnik pasa je pre dolaska policijske patrole vozilom prevezen u bolnicu.

Svedok potvrdio užas

Policijska patrola je izlaskom na lice mesta zatekla svedokinju E. K. (21), koja je u potpunosti potvrdila navode prijave i detalje napada. Od nje je na licu mesta uzeta službena beleška.

Istraga u toku

O celom slučaju je obavešten i dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Sva lica umešana u ovaj incident upućena su da se nakon detaljnih lekarskih pregleda i uzete medicinske dokumentacije jave u Policijsku stanicu. Dalji rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog napada preuzela je Grupa za suzbijanje kriminaliteta (GZSK) PS Surčin.

Kurir.rs/Telegraf

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