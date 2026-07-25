Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu dogodila su se dva ozbiljna incidenta u kojima su povređena dvojica mladića, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Muškarac (21) upucan je oko 23 časa na uglu ulica Slavka Rodića i Maričke u Rakovici. Zadobio je prostrelnu ranu noge, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Nekoliko sati kasnije, u 1.25 časova, u Bulevaru kralja Aleksandra kod broja 209, osamnaestogodišnji mladić pretučen je čekićem. Sa povredama glave prevezen je u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 114 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mestima.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaEVO ŠTA JE RANJENI MLADIĆ (21) REKAO POLICIJI! Novi detalji pucnjave u Rakovici: Upucan iz automobila u pokretu - prvi snimak s lica mesta (VIDEO)
56236232-7a07-4d00-89ac-41a11c7df847.jpg
HronikaDETE (4) KOJE JE POGINULO BILO U AUTU SA SRPSKIM TABLICAMA Detalji nezamislive tragedije na auto-putu u Hrvatskoj: Roditelji u teškom stanju
hitna-pomoc.jpg
HronikaPOKOSILI MUŠKARCA "FORDOM", PA POBEGLI S MESTA NESREĆE Užas u Pećincima: Čovek na licu mesta stradao dok je gurao bicikl, policija uhapsila dvojicu
IMG_20250220_193608.jpg
HronikaDRAMA KOD IVANJICE, VOZILO BUKTI NASRED PUTA! Poznati detalji požara na Katićima: Dim se širio na sve strane, ne zna se da li ima povređenih
Ivanjica-zapaljen-automobil-fotorina.jpg