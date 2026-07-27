Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, danas od 8 do 17 časovabez vode će biti potrošači u Ličkoj ulici u opštini Savski venac, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako su naveli iz ovog preduzeća, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna. Građanima je upućen apel da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradMLADIĆ IZUDARAN ČEKIĆEM U GLAVU U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA! Stravična noć u Beogradu, drugi momak upucan u Rakovici, oglasili se iz Hitne pomoći
hitna pomoć
BeogradBEOGRADOM ĆE SE ŠIRITI BELI DIM: U ovim delovima prestonice kreće suzbijanje komaraca, akcija počinje od ponedeljka
0602-shutter.jpg
BeogradDOBERMANI NAPALI TINEJDŽERKU, VLASNIK JE BRANIO, PA I NJEGA IZUJEDALI: Detalji drame u Boljevcima - evo gde je devojka povređena
shutterstock_610000997.jpg
BeogradVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Izmena u gradskom prevozu stupila na snagu, trajaće više od mesec dana – važna linija GSP-a od danas menja trasu
1001petar-aleksic-5.jpg