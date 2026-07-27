Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda , danas od 8 do 17 časova bez vode će biti potrošači u Ličkoj ulici u opštini Savski venac , saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako su naveli iz ovog preduzeća, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna. Građanima je upućen apel da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.