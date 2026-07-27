Zbog radova na novom cevovodu u ponedeljak, 27. jula, bez vode će od 8 do 17 časova ostati potrošači u Ličkoj ulici, saopštio je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Beograd
DANAS SE U FUNKCIJU STAVLJA NOVOPOLOŽENI CEVOVOD! Objavljen spisak isključenja, vode neće biti čak DEVET SATI u ovom delu Beograda
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, danas od 8 do 17 časovabez vode će biti potrošači u Ličkoj ulici u opštini Savski venac, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kako su naveli iz ovog preduzeća, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna. Građanima je upućen apel da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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