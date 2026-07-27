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Zvezdara

08:30 - 14:00 BUDVANSKA: 1,5, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 474-488A/,516E, DAROSAVAČKA: 2-12,1-9, GUSINjSKA: 2-2,8A,9, KAČIĆEVA: 4-16,20-24,5-29,35, KNEZA MUTIMIRA: 2-8A,1-5, KOZARČEVA: 2-2A,7-19, LUNETA MILOVANOVIĆA: 2A-6,1-5,9-15, OLIVERINA: 4-10A,5-7A, OPATIJSKA: 12A-16,15A-15A, UČITELjSKA: 12-18,9-15, USTANIČKA: 248B-248V,237-239, VLADIMIRA GORTANA: 26-28,16,24,30,15-23, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 78,102-102,106A-110,117-117C,

Zemun

08:30 - 10:30 CARA DUŠANA: 145A, ŠUMADIJSKA: 53-53,57-61,65,

Obrenovac

09:00 - 17:00 Naselje LjUBINIĆ: KOD DOMA: 229G, LIPOVICA: 225B,

Mladenovac

09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KNEZA LAZARA: 5B,21-33, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 39-47,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Ljig: Venčane zaseok Bunovica.

08:00 - 14:00 Vreoci zaseok Preseka.

Kurir.rs

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